Leinfelden-Echterdingen (pol) - Weil ein Autofahrer eine rote Ampel missachtete, ereignete sich an der Einmündung des Bliensäcker Feldwegs in die Stadionstraße am Sonntagmittag ein schwerer Unfall. Ein 32-Jähriger war nach Polizeiangaben gegen 13 Uhr mit seinem Fiat Punto auf dem Bliensäcker Feldweg unterwegs und wollte an der Unterführung der B 27 nach links in die Stadionstraße einbiegen.

An der schlecht einsehbaren und durch eine Ampel geregelten Einmündung musste er zunächst warten. Als er bei Grün losfuhr, kam es zur Kollision mit einem von links kommenden 5er BMW, dessen Fahrerin trotz Rotlichts über die Ampel gefahren war. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Schaden in Höhe von 12.000 Euro.