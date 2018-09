Anzeige

Esslingen (red) - Die Missachtung einer roten Ampel ist den Ermittlungen der Polizei zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen an der Kreuzung Ulmer Straße und Plochinger Straße in Esslingen ereignet hat. Eine 29-jährige Esslingerin war demnach gegen 8.45 Uhr mit ihrem Auto auf der Plochinger Straße aus Richtung Zell kommend unterwegs. An der Kreuzung zur Ulmer Straße fuhr sie Zeugenangaben zufolge trotz roter Ampel in den Kreuzungsbereich ein. Dabei kam es zur Kollision mit einem anderen Pkw, der auf der Ulmer Straße in Richtung Schorndorfer Straße unterwegs war und bei Grün die Kreuzung passieren wollte. Während der 56-jährige Fahrer des zweiten Autos unverletzt blieb, wurde die Unfallverursacherin leicht verletzt. Ob ihr mitfahrender zweijähriger Sohn verletzt wurde, muss nach Angagben der Polizei von Montagnachmittag erst im Krankenhaus untersucht werden. Der Sachschaden an beiden Autos wird auf insgesamt etwa 4000 Euro beziffert.