Esslingen (pol) Ein 25-jähriger Esslinger war gegen 11.30 Uhr mit seinem 3er BMW von der Parkstraße kommend, auf der Brückenstraße unterwegs, berichtet die Polizei. An der Einmündung zur Zollbergstraße missachtete er die Ampel und fuhr trotz Rotlichts in die Einmündung ein. Eine aus Richtung Stadtmitte kommende, 33-jährige VW Passat-Fahrerin, die bei Grün in die Einmündung eingefahren war, versuchte noch durch eine Notbremsung eine Kollision zu vermeiden. Trotzdem krachten beide Autos im Einmündungsbereich zusammen. Beide Fahrzeuglenker wurden leicht verletzt. An den beiden Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Sie mussten im Anschluss von einem Abschleppdienst geborgen werden.