Nürtingen (pol) - Leichte Verletzungen hat sich nach Angaben der Polizei am Montagnachmittag auf der Wörthbrücke eine Pedelec-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall zugezogen. Eine 66 Jahre alte Fahrerin eines Ford Focus fuhr gegen 16 Uhr die Wörthbrücke aus Richtung Großbettlingen kommend entlang und wollte am Ende der Brücke nach rechts auf die Neckarstraße in Richtung Wendlingen abbiegen. Hierbei übersah sie, dass die Ampel für sie als Rechtsabbieger Rot zeigte. Es kam deshalb zur Kollision mit der 49-jährigen Radfahrerin, die mit ihrem Pedelec den Überweg bei Grün überqueren wollte. Beim Sturz zog sich die Bikerin leichte Blessuren zu und wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Der entstande Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

