Kirchheim (pol) - Alkohol dürfte der Grund gewesen sein, weshalb ein 53-jähriger

Autofahrer am Mittwochabend nicht sofort angehalten hat. Er wurde

in der Jesinger Straße an einer Kontrollstelle angehalten.

Die Beamtin wies den Fahrer an, in die Sudentenstraße

einzufahren. An den dortigen Polizisten fuhr der VW-Fahrer allerdings

vorbei. Als eine Streifenwagenbesatzung die Verfolgung auf nahm,

fanden sie den Wagen wenige hundert Meter entfernt. Der Fahrer hatte

auf einem Parkplatz geparkt und wollte gerade davon laufen. Der

Autofahrer war stark alkoholisiert und musste seinen Führerschein

abgeben, noch bevor eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Anzeige