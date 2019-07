Filderstadt (pol)Ein 58-jähriger Fahrer eines Daimler-Benz befuhr am Freitagabend gegen 22:00 Uhr, die B312 vom Ortsteil Bernhausen kommend in Richtung Bonlanden. An der Kreuzung B312/K1225/B27 fährt der Pkw-Fahrer laut Polizei bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich der Schinderbuckelkreuzung ein, um diesen geradeaus zu überqueren. In der Kreuzungsmitte kommt es dann zur Kollision mit einem 49-jährigen Leichtkraftradfahrer, welcher schwer verletzt wurde. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand kam vermutlich der Zweiradlenker aus Richtung Sielmingen und wollte nach links in Richtung Bonlanden abbiegen. Ein zufällig privat vor Ort vorbeikommender Notarzt kümmerte sich sofort um den Schwerverletzten.

Dieser wurde im Anschluss durch den Regelrettungsdienst in ein Klinikum eingeliefert. Das Verkehrskommissariat Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Am Pkw Daimler-Benz entstand ein Schaden in Höhe von ca. 6000 Euro und an dem nicht mehr fahrbereiten Leichtkraftrad Aprilia ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/7019-3 beim Polizeirevier Filderstadt zu melden.