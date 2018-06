Anzeige

Kirchheim/Teck (pol)Ein 66 Jahre alter Mann hat sich vermutlich schwere Verletzungen zugezogen, als er am späten Donnerstagnachmittag bei Grünschnittarbeiten aus etwa drei Metern Höhe von einer Leiter stürzte. Der Arbeitsunfall ereignete sich gegen 17.15 Uhr an der Thomaskirche in der Aichelbergstraße und dürfte darauf zurückzuführen sein, dass der Mann auf der nach bisherigen Ermittlungen nicht stabil stehenden Leiter das Gleichgewicht verlor. Der 66-Jährige musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden.