Neuffen (polGut reagiert hat ein 45 Jahre alter Mann, dessen Mini am Freitagmittag, gegen 12.30 Uhr, in der Garage seines Wohnhauses in der Nürtinger Straße Feuer gefangen hat. Kurz nachdem er den Wagen dort abgestellt hatte und in sein Haus gegangen war, hörte er, wie die Alarmanlage an seinem Auto auslöste. Als er daraufhin sofort nach dem Rechten sah, bemerkte er Flammen, die unter der Motorhaube seines Mini hervortraten. Der 45-Jährige handelte sofort und schob das Auto ein wenig aus der Garage hinaus. Ein Nachbar eilte ihm zur Hilfe und löschte den beginnenden Brand mit einem Feuerlöscher. Die Feuerwehr Neuffen, die wenig später mit 17 Mann und drei Fahrzeugen am Einsatzort ankam, musste nach Polizeibericht anschließend nur noch Nachlöscharbeiten vornehmen und den Wohnbereich des Hauses, in den Rauch eingedrungen war, entlüften. Zur Höhe des Schadens am Mini liegen der Polizei keine Erkenntnisse vor.