Nürtingen (pol)Ein Auffahrunfall mit einer verletzten Person, drei beteiligten Fahrzeugen und einem Blechschaden von insgesamt rund 9.500 Euro hat sich laut Polizei am Montagvormittag in Nürtingen ereignet. Gegen 10.45 Uhr fuhr ein 50-jähriger Nissan-Fahrer die Oberboihinger Straße in Richtung Oberboihingen entlang. Kurz vor der Einmündung der Bismarckstraße erkannte er zu spät, dass der Verkehr vor ihm verkehrsbedingt angehalten hatte und krachte ins Heck eines weiteren Nissan, der von einem 73-Jährigen gelenkt wurden. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug noch auf den VW einer 44 Jahre alten Frau geschoben. Die VW-Fahrerin verletzte sich hierbei leicht. Sie musste an der Unfallstelle jedoch keine medizinische Versorgung in Anspruch nehmen.

Beide Nissan wurden abgeschleppt.