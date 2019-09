Aichtal (pol) Bei einem Arbeitsunfall auf dem Zentrallager-Gelände eines Discounters in der Riedstraße ist am Dienstagmorgen ein 59-Jähriger schwer verletzt worden. Der Mann fuhr gegen acht Uhr auf einem stehend zu bedienenden Hubstapler und kollidierte an der Kreuzung zweier Fahrwege mit einem weiteren Stapler. Der 59-Jährige stürzte rücklings zu Boden und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Er musste nach notärztlicher Erstversorgung von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.