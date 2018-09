Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol)Auf dem Gelände der Landesmesse hat sich am Montagnachmittag ein schwerer Arbeitsunfall ereignet, wie die Polizei mitteilt. Kurz nach 14 Uhr war es zu einer Kollision zwischen einem Gabelstapler, der von einem 39 Jahre alten Mann gesteuert wurde und dem Ford Ranger einer 60-jährigen Frau gekommen. Bei der Kollision zog sich die Autofahrerin schwere Verletzungen zu und musste laut Polizei vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Den Schaden an beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf mindestens 30.000 Euro.