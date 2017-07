Baltmannsweiler (pol) - Aufgrund einer Rauchentwicklung in der Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Montagmorgen in die Hauptstraße ausgerückt. Im Treppenhaus war einem Mitarbeiter eines ambulanten Pflegedienstes i die Rauchentwicklung aufgefallen, woraufhin die Feuerwehr alarmiert wurde. In der Wohnung hatten nach Angaben der Polize offenbar auf einer Sitzbank eines Kachelofens abgelegte Kleidungsstücke zu glimmen begonnen, was zu der Rauchentwicklung geführt hatte. Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte ein Defekt an der elektrischen Sitzbankheizung des Ofens die Ursache dafür gewesen sein, dass die Kleidung teilweise verkohlte. Durch die rechtzeitige Entdeckung entstand nur vergleichsweise geringer Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die Räume blieben nach Belüftung durch die Feuerwehr bewohnbar. Verletzt wurde nach jetzigem Stand niemand, der Brandentdecker begab sich selbstständig zur vorsorglichen Untersuchung in eine Klinik.

