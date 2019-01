Anzeige

Esslingen (pol)Auf einen Video-Beamer hatte es der Einbrecher abgesehen, der zwischen Freitag, 14 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, in eine Schule in der Steinbeisstraße in Zell eingedrungen ist. Wie die Polizei berichtet, öffnete der Unbekannte zunächst gewaltsam ein Fenster und montierte anschließend das mehrere hundert Euro teure Gerät ab. Beim Einbruch verursachte der Täter einen Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro.