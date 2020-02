Unterensingen (pol)Mehrere Container sind zwischen Samstag, 14 Uhr, und Sonntag, 20 Uhr, nach Angaben der Polizei auf einer Baustelle an der Bundesstraße 313 bei Unterensingen aufgebrochen worden. Der oder die Täter flexten offenbar die Schlösser von insgesamt fünf Materialcontainern auf und entwendeten daraus zahlreiche elektrische oder akkubetriebene Baumaschinen und Geräte wie zum Beispiel verschiedene Sägen, Bohrhammer, Trennschleifer, Winkelschleifer und Kombihammer. Die Tat wurde am Montagmorgen der Polizei gemeldet. Was genau gestohlen wurde, muss noch festgestellt werden. Zum Abtransport der Beute dürfte ein Fahrzeug verwendet worden sein.