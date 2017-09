Anzeige

Denkendorf (pol) - Aus einem in der Robert-Bosch-Straße abgestellten Transporter sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag neuwertige Baumaschinen im Wert von rund 2.000 Euro gestohlen worden. Noch unbekannte Diebe schlugenlaut Polizei zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 10.30 Uhr, an dem Fahrzeug das hintere rechte Fenster ein und konnten so die Türe von innen öffnen.

Jetzt fehlen aus dem Laderaum ein Akkuschrauber, eine Akkuflex, eine Stichsäge alle Marke Makita und ein Hilti-Bohrhammer mitsamt den Koffern. Täterhinweise liegen nicht vor.