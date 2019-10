Ostfildern (pol) Am Freitagnachmittag gegen 16:30 Uhr, musste die Freiwillige Feuerwehr zu einem brennenden Nadelbaum in den Bürgergärten vom Scharnhäuser Park ausrücken. Ein bislang unbekannter Täter hatte einen Nadelbaum entzündet. An der Brandörtlichkeit konnten mehrere Verpackungen von Stabfeuerzeugen sowie ein Bunsenbrenner aufgefunden werden. Der Polizeiposten Ostfildern hat die Ermittlungen übernommen.

Die Freiwillige Feuerwehr war mit 3 Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften vor Ort. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Brand gemacht haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0711/7091-3 an das Polizeirevier Filderstadt zu wenden.