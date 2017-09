Anzeige

Neckartailfingen (pol) - Werkzeug und Baustoffe im Wert von etwa 3000 Euro haben bislang unbekannte Täter am Wochenende aus einem Baucontainer gestohlen, teilte die Polizei mit. Nach Feierabend der Arbeiter am Freitag gegen 13 Uhr bis zum Beginn der neuen Arbeitswoche am Montag um 7.30 Uhr durchtrennten die Täter des unterhalb der B 312 auf einem Radweg stehenden Containers zwei Vorhängeschlösser. Dabei kam wohl ein Trennschleifer zum Einsatz, dessen Funkensprühen vermutlich mit einem davor abgestellten Holzbrett verdeckt worden war. Unter den gestohlenen Gegenständen befanden sich ein Schneidbrenner, ein Abbruchhammer und eine Tauchpumpe.