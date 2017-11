Anzeige

Esslingen (pol) - Am Samstag um 1.20 Uhr ist es in der Pliensauvorstadt im Bereich der Adelbert-Stifter-Schule zu einem Raub gekommen. Der 20-jährige Geschädigte hielt sich laut Polizeiangaben mit einem gleichaltrigen Freund im Bereich der Schule auf, als eine siebenköpfige Personengruppe auftauchte und die Herausgabe seines iPhones forderte, welches er zu diesem Zeitpunkt in der Hand hielt. Einer der Täter soll dabei ein Klappmesser in der Hand gehalten haben. Als der 20-Jährige sein IPhone nicht herausgab, schlugen mehrere Personen aus der Gruppe auf ihn ein und entrissen ihm das iPhone. Weiterhin wurde ihm aus seiner Jackentasche das dort mitgeführte Bargeld entnommen. Anschließend flüchtete die Gruppe in Richtung Parkstraße. Der Geschädigte wurde bei dem Vorfall leicht verletzt.