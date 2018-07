Anzeige

Köngen (pol)Der Polizeiposten Wendlingen fahndet nach einem noch unbekannten Täter, der am Freitag zwischen 0.55 Uhr und 1.20 Uhr einen Geldautomaten in einer Ladenzeile in der Imanuel-Maier-Straße aufgebrochen hat. In diesem Zusammenhang wird auch ein unbekannter männlicher Zeuge gesucht, der laut der Polizei gegen ein Uhr wohl versucht hatte, am Automaten Geld abzuheben und den Täter gesehen haben könnte. Zuvor war der Täter durch das Aufhebeln einer Eingangstür in die Ladenzeile gelangt. Anschließend öffnete er auch gewaltsam den Automatenraum und machte sich in der Folge an dem Gerät selbst zu schaffen. Nach jetzigem Ermittlungsstand wurde kein Geld entwendet. Die Höhe des Schadens kann noch nicht beziffert werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07022/9224-0 zu melden.