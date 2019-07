Ostfildern/Denkendorf/Stuttgart-Sillenbuch (pol)Seit Ende Juni ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und eine Ermittlungsgruppe des Polizeireviers Filderstadt gegen eine Gruppe von neun Jugendlichen und jungen Männern im Alter von 16 bis 23 Jahre. Laut der Polizei stehen sie im Verdacht, seit April etwa 40 Fahrräder im Bereich Ostfildern, Denkendorf und Stuttgart-Sillenbuch gestohlen und anschließend über das Internet verkauft zu haben.

Auf die Spur der Tatverdächtigen kamen die Ermittler, als ein gestohlenes Fahrrad über eine Kleinanzeige im Internet angeboten wurde. Der Besitzer entdeckte die Annonce und verständigte die Polizei. Beim vermeintlichen Kauf schlugen die Polizeibeamten am 26. Juni im Scharnhauser Park zu und nahmen zwei Männer im Alter von 19 und 21 Jahren vorläufig fest.

Umfangreiche Ermittlungen ergaben, dass die beiden zusammen mit ihren mutmaßlichen Mittätern für weitere Fahrraddiebstähle in Frage kommen. Beim Polizeirevier Filderstadt wurde hierfür eine Ermittlungsgruppe gebildet, die die Bearbeitung übernahm.

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart erwirkte entsprechende Durchsuchungsbeschlüsse. Die Polizei durchsuchte daraufhin am Donnerstag vergangener Woche acht Wohnungen der Verdächtigen in Ostfildern, Stuttgart und Esslingen. Hierbei fanden und beschlagnahmten sie Fahrräder sowie weitere Beweismittel. Die Ermittlungen wegen Diebstahls und Hehlerei gegen die jungen Männer dauern an.