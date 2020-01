Baltmannsweiler/Wernau (pol)Über ein aufgehebeltes Kellerfenster ist am Samstag in der Zeit von 15 Uhr bis 18 Uhr in ein Wohnhaus in der Zinkstraße in Baltmannsweiler eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilte, nahm der Einbrecher beim Durchwühlen sämtlicher Räume Schmuck und Bargeld von bislang unbekanntem Wert mit.

Weiterhin ist in den vergangenen Tagen in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Wernauer Uhlandstraße eingebrochen worden. In der Zeit zwischen Dienstag, 13 Uhr, und Sonntag, 7.15 Uhr, gelangte ein bislang unbekannter Täter über eine aufgehebelte Balkontür ins Innere. Anschließend durchsuchte er sämtliche Räume nach Wertsachen. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Angaben vor. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf zirka 1.000 Euro.