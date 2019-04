Baltmannsweiler (pol) In der Zeit zwischen Freitag, 23.30 Uhr und Samstag, 10.00 Uhr ist in eine Gaststätte in der Baacher Straße eingebrochen worden, wie die Polizei berichtet. Die unbekannten Täter gelangten in die Gaststätte, nachdem sie eine Türe aufgehebelt hatten. In der Gaststätte wurden mehrere Schubladen geöffnet. Nach derzeitigem Stand war ihr Bemühen jedoch umsonst. Diebesgut erbeuteten sie keines.