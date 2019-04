Baltmannsweiler (pol)Eine schwer verletzte Autofahrerin und ein Pkw mit Totalschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagmorgen auf der L 1150. Eine 84-jährige Smart-Fahrerin fuhr laut der Polizei gegen 8.45 Uhr aus Richtung Oberesslingen kommend in Richtung Baltmannsweiler. Kurz vor Ortsbeginn kam sie nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einer Dohle. Die Unfallverursacherin wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Ihr Auto musste abgeschleppt werden.