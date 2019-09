Baltmannsweiler (red)Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstagnachmittag in Baltmannsweiler. Der Fahrer eines Autos wollte aus der Silcherstrasse auf die L1150 abbiegen und übersah dabei einen Motorradfahrer. Beim Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer mehrere Meter weit geschleudert. Mit Notarztbegleitung kam der Motorradfahrer in eine Klinik. Die L1150 Richtung Hohengehren war längere Zeit voll gesperrt.