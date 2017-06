Esslingen (pol) - Zu einem Gefahrgutaustritt ist es am Donnerstagabend gegen 19:50 Uhr am Esslinger Bahnhof gekommen, wie die Bundespolizei erst heute berichtet. Aufgrund einer Bahnsteigsanierung lagerten im Bereich einer Baustelle am Bahnsteig 2 insgesamt zwei Gefahrgutbehältnisse. Hierbei wies einer der Kanister offenbar ein Leck auf.

Anzeige

Eine alarmierte Streife des Bundespolizeireviers Stuttgart sperrte in der Zeit von 20:25 Uhr bis 20:57 Uhr die Bahnsteige 2 und 3. Ein Gefahrgutzug der Feuerwehr Esslingen verhinderte ein weiteres Austreten der Flüssigkeit und beseitigte den bereits ausgelaufenen Stoff mit einem Bindemittel. Nach jetzigen Erkenntnissen bestand bei Eintreffen der Einsatzkräfte keine Gefahr für die Reisenden. Durch die polizeilichen Sperrungen kam es zu bahnbetrieblichen Verzögerungen.