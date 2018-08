Anzeige

Leinfelden-Echterdingen/Filderstadt/Stuttgart (pol) Der 27-jährige Türke, der am frühen Montagmorgen beim Einbruch in eine Bäckerei in Leinfelden-Echterdingen auf frischer Tat festgenommen werden konnte, befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft. Er steht in dringendem Tatverdacht, in den vergangenen Wochen in zahlreiche Bäckereien auf den Fildern und in Stuttgart eingebrochen zu haben. Wie bereits berichtet, machte sich der Mann am Montag, um kurz vor halb vier Uhr, an der Glasschiebetür einer Filiale in der Stettener Hauptstraße zu schaffen. Hierbei wurde er von Polizeibeamten erwischt und widerstandslos festgenommen, wie die Polizei berichtet.

Der Festgenommene legte mittlerweile ein umfangreiches Geständnis ab. Zudem konnten bei einer Durchsuchung seiner Wohnung Beweismittel aufgefunden werden.

Der Tatverdächtige wurde am Dienstagnachmittag mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem Haftrichter beim Amtsgericht Nürtingen vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.