Backnang (dpa/lsw)Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Backnang im Rems-Murr-Kreis lebensgefährlich verletzt worden. Der 58-Jährige fuhr am Sonntagvormittag auf der Landstraße 1080 von Backnang kommend in Richtung Heininger Kreisel, wie die Polizei mitteilte. Er verlor auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über seine Maschine und rutschte weg. «Er ist über 100 Meter geflogen», sagte ein Sprecher. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik. Der Sachschaden beträgt 4000 Euro.