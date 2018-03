Anzeige

Esslingen, 17.10.2011, 12.30 Uhr, Baby in der Kinderklinik abgelegt



Nicht schlecht staunte eine Krankenschwester am Montagmittag, als sie auf ihre Station in der Kinderklinik zurückkam. Vor dem Schwesternzimmer lag ein Baby. Eine unbekannte Person hatte das Neugeborene gegen 12.30 Uhr dort abgelegt. Bei dem Baby handelt es sich um einen gesunden kleinen Jungen. Er war zum diesem Zeitpunkt etwa 24 Stunden alt. Das Baby hatte eine Hose und ein Jäckchen an. Die Schwester verständigte sofort die Polizei. Ermittlungen wegen Aussetzung oder Körperverletzung werden in diesem Fall jedoch keine geführt. Der kleine Wonneproppen wurde in der Kinderklinik stationär aufgenommen. Um alles Weitere kümmern sich nun der Sozialdienst des Krankenhauses und das Jugendamt.

Auffahrunfall an Autobahnauffahrt



Denkendorf (nat) – Gescheppert hat es am frühen Dienstagmorgen an der Anschlussstelle Wendlingen. Ein 25-jähriger Opel Corsa-Lenker war dort auf die Autobahn 8 in Richtung Karlsruhe aufgefahren und am Ende der Beschleunigungsspur in das Heck eines VW Golf gerauscht. Durch die Wucht des Aufpralls überrollte dieser auch noch eine Warntafel, die vor dem Auto aufgebaut war. Als Folge der heftigen Kollision waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit. Wenigstens wurde niemand verletzt. Sachschaden entstand in Höhe von zirka 8 000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die rechte Fahrspur gesperrt werden. Es entwickelte sich ein zwei Kilometer langer Rückstau.







Filderstadt, 17.10.2011, in Wohnung eingebrochen



Ein Einbrecher war am Montag in der Zeit zwischen 11.00 Uhr und 21.00 Uhr in Bernhausen unterwegs. In der Eugenstraße gelangte er über ein Fenster in eine Hochparterrewohnung. Der Unbekannte durchsuchte in den Räumlichkeiten sämtliche Schränke und Schubladen und entwendete Uhren und Schmuck von bislang unbekanntem Wert.



Leinfelden-Echterdingen, 17.10.2011, 12.55 Uhr, Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht



Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montagmittag im Ortsteil Unteraichen ereignete, sucht das Polizeirevier Filderstadt. Ein 29-jähriger Lkw-Lenker war auf der Stuttgarter Straße in Richtung Fasanenhof unterwegs. Kurz nach dem Kreisverkehr kam ihm seinen Angaben zu Folge ein gelber Gelenkbus entgegen. Beim Ausweichen streifte der Lkw den Spiegel eines geparkten Audi. Dabei entstand etwa 500 Euro Sachschaden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, insbesondere die Insassen des Gelenkbusses, werden gebeten, sich unter Telefon 0711/7091-3 zu melden.



Neuhausen, 17.10.2011, 16.45 Uhr, Mädchen bei Unfall schwer verletzt



Mit einem Rettungshubschrauber musste am Montagnachmittag ein 10-jähriges Mädchen nach einem Verkehrsunfall in ein Krankenhaus geflogen werden. Ein 35-jähriger Renaultlenker bog von der Kirchstraße nach links in die Lettenstraße ab. Dabei rannte die 10-Jährige ohne auf den Verkehr zu achten, von links auf die Fahrbahn. Sie prallte gegen den linken Kotflügel des Renault. Anschließend wurde der Fuß des Mädchens vom Reifen überrollt. Sie zog sich dabei schwere Verletzungen zu.



Oberboihingen, 17.10.2011, 23.20 Uhr, Unter Alkoholeinwirkung gestürzt



Ein 44-Jähriger war am Montag in der Nacht mit seinem Fahrrad auf der L 1250 von Wendlingen in Richtung Oberboihingen unterwegs. Aufgrund starker Alkoholeinwirkung kam er auf der Strecke nach links von der Straße ab, stürzte über eine Schutzplanke und blieb im Straßengraben liegen. Wenig später fuhr ein 19-jähriger Autofahrer vorbei, der das Fahrrad entdeckte und anhielt. Der junge Mann bemerkte den im Graben Liegenden und verständigte die Polizei. Der 44-Jährige wurde bei dem Unfall glücklicherweise nicht verletzt. Ein Alkomattest ergab zwei Promille.







Aichtal, 17.10.2011, 13.30 Uhr, Feuerwehr im Einsatz



Eine 65-Jährige vergaß beim Verlassen ihres Hauses, dass sie Brühe auf dem eingeschalteten Herd stehen hatte. Gegen 13.30 Uhr bemerkten Nachbarn, dass Rauch aus Fenstern im Obergeschoss des Reihenhauses quoll und verständigten die Feuerwehr. Die Rettungskräfte schlugen ein Küchenfenster ein und gelangten so ins Gebäude. Durch die starke Rauchentwicklung hatte auch der Rauchmelder angeschlagen. Zu einem Brandausbruch kam es nicht. Es entstand etwa 1000 Euro Sachschaden. Die Feuerwehr Aichtal war mit 29 Mann und vier Fahrzeugen im Einsatz.