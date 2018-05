Anzeige

Esslingen(red) - Weil sie ihren Säugling bei hochsommerlichen Temperaturen versehentlich im Auto eingeschlossen hatte, hat eine 33 Jahre alte Mutter am Montag verzweifelt den Notruf gewählt. Gegen 11 Uhr hat die junge Frau laut Polizeibericht ihren Wagen in der Hermannstraße abgestellt und wollte anschließend ihr zwei Monate altes Baby auf dem Rücksitz aus dem Auto holen. In einem kurzen Moment der Unachtsamkeit passierte es: Die Tür fiel ins Schloss. Weil der Wagen zu diesem Zeitpunkt bereits verschlossen war und sich der Schlüssel im Fahrzeug befand, verständigte die Frau die Polizei. Beamte des Reviers Esslingen, die nach kurzer Zeit eintrafen, schlugen ein Seitenfenster ein, kletterten ins Auto und holten das Baby heraus. Der Rettungsdienst brachte den Säugling wegen des Verdachts einer Überhitzung in ein Krankenhaus. Auch die Mutter musste aufgrund der Aufregung medizinisch betreut werden.