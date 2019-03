Neckartailfingen (red) Am vergangenen Wochenende hatte die Feuerwehr Neckartailfingen einen außergewöhnlichen Einsatz. Am Samstagabend ging bei der Integrierten Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst im Landkreis Esslingen der Notruf einer schwangeren Frau ein.

Daraufhin schickte die Leitstelle sofort einen Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug los. Zeitgleich wurden die First Responder der Feuerwehr alarmiert, um die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes zu überbrücken. Als die Feuerwehrleute kamen, war jedoch schnell klar: Die Zeit reicht nicht mehr für einen Transport der Schwangeren in ein Krankenhaus. Die Geburt konnte nicht mehr warten.

Ein Sanitäter und eine Ärztin der Feuerwehr übernahmen sofort die Versorgung der werdenden Mutter. Noch vor Eintreffen des Notarztes erblickte der kleine Junge das Licht der Welt. Anschließend wurden Mutter und Sohn vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

"Wir wünschen der gesamten Familie alles erdenklich Gute", schreibt die Feuerwehr Neckartailfingen auf ihrer Facebook-Seite. "Unsere Kollegen werden noch einige Zeit an diesen schönen Einsatz zurück denken." Auch die frisch gebackene Mutter meldete sich zu Wort: „Vielen lieben Dank an Euch. Ohne Eure Hilfe wäre es nicht so gut ausgegangen.“