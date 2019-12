Stuttgart (red)Am 1. Weihnachtsfeiertag kam es gegen halb 11 am Abend zu einem Verkehrsunfall auf der B10 kurz nach dem Leuze Tunnel in Fahrtrichtung Esslingen in Stuttgart. Ein Sattelzug übersah nach ersten Informationen beim Spurwechsel einen VW Passat und schob diesen vor sich her. Die vier Insassen des Pkw kamen teilweise mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.