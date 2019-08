Schlaitdorf (pol) Nicht angepasste Geschwindigkeit ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, den ein 22-jähriger Mercedes-Fahrer am Mittwochvormittag auf der B 27 verursacht hat. Der junge Fahrer war, wie die Polizei berichtet, gegen elf Uhr mit seinem Wagen auf der linken Spur der Bundesstraße in Richtung Tübingen unterwegs. Weil er auf der nassen Fahrbahn viel zu schnell fuhr, verlor er kurz nach der Aichtalbrücke die Kontrolle über seinen Wagen und geriet auf die rechte Fahrspur.

Dort prallte er seitlich in den Range Rover eines 57-Jährigen, dessen Wagen dabei nach rechts abgewiesen wurde und im weiteren Verlauf frontal in die rechten Leitplanken knallte. Verletzt wurde zum Glück niemand, der Schaden fiel mit geschätzten 34.000 Euro allerdings beträchtlich aus. Beide Autos mussten vom Abschleppdienst geborgen werden. Zur Reinigung der Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen war die Straßenmeisterei im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen musste der rechte Fahrstreifen bis zirka 12.30 Uhr gesperrt werden, was zu Verkehrsbehinderungen führte.