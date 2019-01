Anzeige

Stuttgart/Bad Cannstatt (ots)Ein 21-jähriger VW-Scirocco-Fahrer ist am Montagmorgen auf der B 10 mit überhöhtem Tempo auf dem Standstreifen an einer Polizeistreife vorbeigefahren. Wie das Polizeipräsidium Stuttgart mitteilt, kam der Mann von Esslingen und war in Richtung Stuttgart unterwegs. Nachdem die Beamten den Wagen sofort zur Fahndung ausgegeben hatten, fiel er einer anderen Streife nahe der König-Karl-Brücke auf.

Als die Polizisten das Auto kontrollieren wollten, gab der Fahrer Gas - und konnte erst in der Pragstraße gestoppt werden. Der Mann wirkte verwirrt und konnte sein Verhalten nicht plausibel erklären. Die Beamten vermuteten Drogenkonsum und brachten ihn zwecks Blutentnahme zum Arzt. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer +4971189903600.