Deizisau (pol) – Ein Autotransporter ist in einem so desolaten Zustand gewesen, dass ihn die Polizei am Donnerstagnachmittag aus dem Verkehr gezogen hat. Mehrere Verkehrsteilnehmer, denen der slowenische Transporter aufgefallen war, hatten über Notruf die Polizei informiert. Spezialisten der Esslinger Verkehrspolizei machten das Fahrzeug um 15.30 Uhr auf der B 10 ausfindig. Sie stoppten den Fahrer auf der Esslinger Straße in Deizisau. Bei einer Kontrolle entdeckten die Beamten sofort mehrere erhebliche Beschädigungen und Mängel. Unter anderem war die Verbindungseinrichtung zwischen Lastwagen und Anhänger so verschlissen und ausgeschlagen, dass der Anhänger abzureißen drohte, berichtet die Polizei. Der 22-jährige Fahrer musste mit dem Transporter zu einem nahegelegenen Sachverständigen gefahren werden. Der Gutachter fand schließlich mehr als 30 Mängel, von denen viele gravierend waren. Außerdem stellten die Experten bei dem Fahrer mehrere Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten fest. Gegen den Mann wurde eine Kaution von knapp 2.800 Euro festgesetzt und die Kennzeichen sowie die Fahrzeugpapiere einbehalten.

