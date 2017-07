Ostfildern (pol) - Eine sichtbar im Auto abgelegte Sporttasche hat in der Nacht von Sonntag, 17.30 Uhr, auf Montag, 6.45 Uhr, einen unbekannten Dieb angelockt. Das teilt die Polizei mit.

In dieser Zeit schlug er an einem in der Hedelfinger Straße geparkten 2er BMW eine Seitenscheibe ein und griff sich die Tasche. Mit der Tasche, die Sportkleidung enthielt, machte er sich anschließend unerkannt aus dem Staub. Der Polizeiposten Ostfildern hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711/34169830 um Hinweise.