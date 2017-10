Anzeige

Kirchheim (pol) - Gleich zwei Delikte an geparkten Autos meldet die Polizei Kirchheim heute. Vermutlich im Zeitraum zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen sind im Stadtteil Ötlingen im Wohngebiet "In der Warth" drei am Fahrbahnrand geparkte Autos beschädigt worden. Der oder die Täter kratzten mit einem spitzen Gegenstand an den Beifahrerseiten eines Audis, eines Opels und eines BMW entlang und richteten jeweils einen Schaden von mehreren hundert Euro an. Die Polizei schließt nicht aus, dass noch weitere Fahrzeuge angegangen und die Schäden noch nicht entdeckt worden sind. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Geschädigte und Zeugen, die im Wohngebiet verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Tel. 07021/5010 zu melden.

Satz Kompletträder entwendet (Zeugenaufruf)

Ein Satz Kompletträder ist in der Zeit von Montagabend, 18 Uhr, bis Mittwochmorgen, neun Uhr, von einem Pkw abmontiert worden. Der BMW 530d XDrive Touring stand auf dem Gelände eines Autohauses in der Stuttgarter Straße. Der Wagen wurde nach dem Diebstahl auf Ziegelsteinen aufgebockt. Auf den jetzt fehlenden 19 Zoll Leichtmetall-Felgen waren Michelin Reifen Primacy 3 ZP aufgezogen. Der Wert des Diebesguts beträgt über 4.000 Euro. Das Polizeirevier Kirchheim bittet unter Telefon 07021/501-0 um sachdienliche Hinweise, insbesondere über den Verbleib der Räder.