Neuhausen (pol) - Auf dem Firmengelände eines Händlers für gebrauchte Fahrzeugteile in der Bernhäuser Straße sind am Dienstagvormittag zwei Autos in Brand geraten. Das teilt die Polizei mit.

Auf dem Gelände wurde kurz nach 10.30 Uhr ein zur Verschrottung vorgesehenes Fahrzeug mit einem Gabelstapler von einem Lagergerüst geholt. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde hierbei der noch nicht vollständig geleerte Tank beschädigt und Kraftstoff lief aus. Vermutlich kam es beim Absetzen auf dem Boden zu einer Funkenbildung und die Flüssigkeit entzündete sich. Die Flammen griffen auf das gesamte Auto und ein daneben stehendes über. Zur Brandbekämpfung rückte die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 28 Personen aus. Der Schaden beträgt etwa 10.000 Euro.