Aichtal (pol) - Gegen zwei 17 und 18 Jahre alte Heranwachsende aus Aichtal ermittelt das Polizeirevier Nürtingen nach einer ganzen Serie von Diebstählen und Sachbeschädigungen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Stadtteil Aich. Beiden wird zur Last gelegt, an mindestens 21 Fahrzeugen die Fahrzeugembleme abgerissen oder herausgestemmt und dabei einen Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro verursacht zu haben. Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 3 Uhr, wurden Anwohner in der Schwabstraße durch einen lauten Knall aufgeweckt und verständigten die Polizei. Im Verlauf einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifen stießen die Fahndungskräfte auf die beiden Aichtaler, die beim Erkennen der Streifenwagen sofort fluchtartig das Weite suchten und in den Friedhof flüchteten. Beide konnten dort, jeweils hinter Büschen versteckt, gefunden werden. Wie sich herausstellte stammte der laute Knall von einem Altkleidercontainer den die Zwei umgeworfen hatten.

Bei dem Jüngeren der beiden wurden in einer Bauchtasche 17 abgerissene Mercedessterne, zwei VW Embleme, ein Ford Emblem und ein VW Polo Emblem gefunden, die im Laufe der Nacht von den Fahrzeugen gerissen und gestohlen wurden. Beide wurden vorläufig festgenommen und nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Das Polizeirevier Nürtingen sucht nun nach Zeugen, insbesondere aber nach den geschädigten Fahrzeugbesitzern. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07022/9224-0 zu melden.