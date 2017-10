Anzeige

Deizisau (pol) - Gleich vier Fahrzeuge der Marken BMW und Mercedes sind in der Nacht von Montag auf Dienstag, möglicherweise zwischen drei Uhr und vier Uhr morgens, aufgebrochen worden. In allen Fällen wurden bei den Autos, zwei 1er BMW der M-Linie und zwei Mercedes AMG A-Klasse eine Scheibe eingeschlagen und die Multi-Funktionslenkräder fachmännisch ausgebaut und gestohlen. Die Fahrzeuge waren laut Polizei in der Kirchstraße, im Tulpenweg, Veilchenweg und Krokusweg geparkt. Der Schaden wird auf mindestens 8.000 Euro beziffert. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter der Telefonnummer 0711/3990-0 nach Zeugen und Hinweisen.