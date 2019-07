Esslingen (pol) Auf den Inhalt dreier Geldspielautomaten hatte es der Täter abgesehen, der am frühen Freitagmorgen in eine Gaststätte in der Obertürkheimer Straße in Mettingen eingebrochen ist, wie die Polizei berichtet.

Der Unbekannte hebelte kurz nach drei Uhr zunächst ein Seitenfenster des Gebäudes auf und machte sich anschließend an den Geräten zu schaffen. Auch diese öffnete er gewaltsam und entwendete das darin befindliche Bargeld. Die Höhe des Diebesguts steht noch nicht fest. Auch der hinterlassene Schaden kann noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Oberesslingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.