Filderstadt (pol) Der alkoholisierte und unter Drogen stehende junge Mann war gegen 22.45 Uhr in der Nürtinger Straße einem Fahrzeugbesitzer in seinem dort geparkten Auto aufgefallen, berichtet die Polizei. Mehrere Gegenstände hatte er bereits zum Abtransport bereit gelegt.

Als der Dieb bemerkte, dass er entdeckt worden war, flüchtete er. Passanten die durch die Rufe des Autobesitzers aufmerksam wurden, hielten den 18-Jährigen aber nach wenigen Metern fest und übergaben ihn der Polizei.

Wie sich herausstellte, hatte der junge Mann ausgenutzt, dass das Auto offenbar nicht abgeschlossen war. Bei den nachfolgenden Ermittlungen auf der Dienststelle fanden die Beamten bei ihm Gegenstände, die er aus einem unverschlossen in der Gartenstraße geparkten Auto gestohlen hatte. Er wurde über Nacht in Gewahrsam genommen und am Freitag wieder freigelassen. Ihn erwartet aber noch ein Ermittlungsverfahren.