Nürtingen und Lenningen (pol) Im Dezember musste die Polizei serienweise Auto-Aufbrüche in Lenningen und Nürtingen aufnehmen. In allen Fällen wurde eine Scheibe der Fahrzeuge zum Zerbersten gebracht, anschließend die Tür geöffnet und der Innenraum nach Wertsachen durchsucht. Der Täter blieb oftmals ohne Diebesgut. Er konnte nach derzeitigem Kenntnisstand ein Laptop, etwas Münzgeld sowie eine Playstation erbeuten. Durch die brachiale Vorgehensweise entstand jedoch ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. An den Autos konnten DNA-Spuren gesichert und ausgewertet werden. Sie führten auf die Spur des polizeibekannten Mannes. Er wurde am Mittwoch festgenommen und sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Er wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Bei einem der Streifzüge hinterließ der Täter eine Blutspur

Anfang März hatte die Polizei einen Zeugenaufruf gestartet, nachdem mehrere Fahzeuge in Lenningen aufgebrochen wurden. Vier Autos waren in der Nacht auf den 7. März im Ortsteil Oberlenningen in der List-/Sulzburg-/Markt-/ und Adolf-Scheufelen-Straße aufgebrochen worden. Durch das gewaltsame Vorgehen richtete der Täter einen immensen Schaden an, der sich allein bei dem Streifzug auf mindestens 6.000 Euro beläuft. Es konnten jedoch Blutspuren in einem Audi gesichert werden.

Bei einem weiteren Streifzug hatte der Mann am Abend des 9. Dezember auf dem Parkplatz beim Landratsamt Esslingen, an einem Pkw Seat die hintere linke Seitenscheibe eingeschlagen. Von der Rücksitzbank wurde eine schwarze Damenhandtasche entwendet. In der Handtasche befanden sich verschiedene Ausweisdokumente sowie ein wenig Münzgeld. In Nürtingen wurden im Zeitraum von 9. Dzeember, 21 Uhr bis 12 Uhr in der Liststraße, Kirchheimer Straße, Urbanstraße insgesamt an vier Autos die hintere Seitenscheibe aufgehebelt. Aus einem Mercedes-Benz in der Urbanstraße wurde aus der Mittelkonsole ein geringer Münzgeldbetrag entwendet und ein Kabel von der Freisprecheinrichtung abgerissen. Ebenfalls aus einem Mercedes-Benz, welcher in der Kirchheimer Straße abgestellt war, wurde aus dem Kofferraum ein Rucksack mit einem Laptop sowie eine Spielekonsole mit zwei Controllern und zwei Spielen entwendet. Bei einem weiteren Mercedes-Benz in der Liststraße erlangte der bislang noch unbekannte Täter einen geringen Geldbetrag.