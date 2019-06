Denkendorf (pol) Am Freitag um 22.45 Uhr ist es an der Drechsler-Kreuzung in Denkendorf zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut Polizeibericht hat eine 41-jährige Autofahrerin eine rote Ampel missachtet und kollidierte deshalb mit einem anderen Auto.

Die Fahrerin eines Toyota Yaris fuhr nach Angaben der Polizei auf der Esslinger Straße von Denkendorf kommend und wollte die Kreuzung geradeaus in Richtung Nellingen überqueren. Hierbei achtete sie offenbar nicht auf das für sie geltende Rotlicht und stieß im Kreuzungsbereich mit dem VW Jetta eines 18-Jährigen zusammen. "Der Zusammenstoß war so heftig, dass der Toyota Yaris umgeworfen wurde und auf dem Dach liegen blieb", berichtet die Polizei. Beide Fahrzeuginsassen blieben jedoch unverletzt. Ihre Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die 41- jährige Toyota-Fahrerin deutlich unter alkoholischer Beeinflussung stand. Ihr wurde Blut abgenommen und ihr Führerschein wurde einbehalten.