Esslingen (pol)Leichte Verletzungen hat ein jugendlicher Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend erlitten, als ihn eine Autofahrerin übersehen hat. Die 41-Jährige war laut der Polizei kurz vor 18 Uhr mit ihrem VW Golf von einer Grundstücksausfahrt in die Schelztorstraße eingefahren und wollte diese geradeaus überqueren. Hierbei übersah die Fahrerin den von rechts mit seinem Mountainbike daher radelnden Jugendlichen. Durch den Aufprall stürzte der 16-Jährige auf die Fahrbahn und verletzte sich am Arm. Zur Versorgung seiner Verletzungen wurde er vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Schaden an den Fahrzeugen beträgt etwas mehr als 1.000 Euro.