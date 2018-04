Anzeige

Esslingen (pol)Ein leicht verletzter Motorradfahrer und zirka 3500 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am späten Montagabend in der Wäldenbronner Straße ereignet hat. Gegen 22.10 Uhr wollte eine 74-jährige Toyota-Fahrerin laut der Polizei von Esslingen-Burg kommend nach links in die Seracher Straße abbiegen und hielt aufgrund Gegenverkehrs zunächst wohl auch ordnungsgemäß an. Dann übersah sie jedoch einen 53-jährigen Kawasaki-Lenker, der im Gegenverkehr hinter einem Pkw fahrend in Richtung Mühlbergstraße unterwegs war und bog ab. Der Motorradfahrer leitete zwar noch eine Bremsung ein, konnte den Zusammenstoß mit dem Toyota jedoch nicht mehr verhindern und stürzte auf die Fahrbahn. Eine ärztliche Versorgung des 53-Jährigen war nicht erforderlich. Auch ein Abschleppunternehmen wurde nicht benötigt, beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.