Ostfildern-Kemnat (pol) Nach der Kollision mit einem Poller ist eine 59 Jahre alte Frau am Sonntagvormittag vom Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in eine Klinik eingeliefert worden, berihctet die Polizei. Mit ihrem PKW war die Autofahrerin gegen 10.30 Uhr in der Heumadener Straße in Richtung Ortsmitte aus noch ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit dem etwa 60 Zentimeter hohen Poller zusammengeprallt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Kleinwagen ausgehebelt, kippte auf die linke Fahrzeugseite und rutschte so noch einige Meter über den Asphalt. Den Schaden am Auto beziffert die Polizei mit rund 3.000 Euro.