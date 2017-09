Anzeige

Köngen (pol) - Leichte Unfallverletzungen trug eine 25-jährige Smart-Fahrerin davon, als ihr am Dienstagmorgen von einem anderen Autofahrer die Vorfahrt genommen wurde. Der 26 Jahre alte Fahrer eines VW Golf fuhr laut Polizei gegen 7.55 Uhr von der Wertstraße nach links in die Wilhelm-Maier-Straße ein. Im Einmündungsbereich kollidierte er mit dem von links nahenden Smart. An den Personenwagen entstand ein Schaden von insgesamt zirka 13.000 Euro, wobei der Smart aufgrund der Beschädigungen von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden musste.