OstfildernEin 56-jähriger Autofahrer ist nach Polizeiangaben am späten Dienstagnachmittag auf der Landesstraße 1200 mit einem Messer bedroht worden. In einem Stau zwischen Nellingen und Denkendorf wurde der 56-Jährige gegen 17.30 Uhr von seinem Hintermann bedrängt, der seinen Unmut durch Hupen kundtat. Es folgte ein Austausch von Gesten und Fingerzeichen, durch die der 56-Jährige offenbar beleidigt wurde. Er stieg daraufhin aus, um den 30-jährigen VW Lupo-Fahrer zur Rede zu stellen. Als er an den Kleinwagen herantrat, warf dessen Fahrer plötzlich die Tür auf, woraufhin der 56-Jährige zu Boden stürzte. Als er sich wieder aufrappeln wollte, soll der 30-Jährige bereits über ihm gekniet sein und ihn mit einem Klappmesser bedroht haben. Schließlich steckte der junge Mann sein Messer wieder weg und ergriff die Flucht. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der 30-Jährige am frühen Abend in Nellingen angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Eine Durchsuchung des Mannes brachte nicht nur das Klappmesser, sondern auch Cannabis zum Vorschein. Eine Überprüfung seiner Fahrtauglichkeit ergab, dass er möglicherweise unter Drogeneinfluss stand, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt. Der Polizeiposten Ostfildern bittet unter der Telefon-Nummer 0711/34169830 um Zeugenhinweise zur Tat.