EsslingenGegen die Entnahme einer Blutprobe hat sich am Montagabend ein 58-jähriger, alkoholisierter Autofahrer gegen Polizeibeamte zur Wehr gesetzt. Eine Zeugin hatte nach Angaben der Polizei gegen 19.20 Uhr einen in Sillenbuch in Schlangenlinien fahrenden VW Golf gemeldet. Als die Beamten den 58-jährigen Fahrer wenig später in der Nähe seiner Wohnanschrift in Oberesslingen einer Kontrolle unterzogen, ergab ein Alkoholtest einen Wert von deutlich über einem Promille. Auf die Ankündigung, dass er deshalb für eine Blutprobe in ein Krankenhaus mitmüsse, erklärte der Mann, dass er das nicht freiwillig über sich ergehen lassen werde. Weder gutes Zureden noch die Androhung körperlicher Gewalt brachte den 58-Jährigen zur Vernunft.

Schlussendlich musste der Autofahrer tatsächlich gewaltsam aus seinem Fahrzeug gezogen, auf den Boden gebracht und ihm Handschließen angelegt werden. Die spätere Blutentnahme im Krankenhaus verlief dagegen ohne größere Komplikationen. Gegen den Mann wird nun neben einer Trunkenheitsfahrt, die noch am Abend die Beschlagnahme seines Führerscheins nach sich zog, auch wegen Widerstands gegen Vollzugsbeamte ermittelt. (pol)