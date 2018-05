Anzeige

Deizisau (pol) Leichte Verletzungen hat eine 41-jährige Motorrollerfahrerin bei einem Unfall davongetragen, nachdem ihr am Dienstagnachmittag von einem Auto die Vorfahrt genommen worden ist, meldet die Polizei. Gegen 14.45 Uhr fuhr ein 40 Jahre alter VW Tiguan-Fahrer die Sirnauer Straße in Richtung Ortsmitte entlang. An der Einmündung der Klingenstraße bemerkte der Pkw-Fahrer ein von rechts kommendes und damit vorfahrtsberechtigtes Auto. Nachdem er diesem Fahrzeug den Vorrang einräumte, setzte er seine Fahrt fort, übersah aber die Motorrollerfahrerin, die unmittelbar hinter dem Pkw ebenfalls in die Sirnauer Straße einfuhr. Obwohl noch recht langsam unterwegs, erfasste der Tiguan das Zweirad der 41-Jährigen und brachte sie zu Fall. Die Frau musste vom Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 3.000 Euro.